Palmeiras tenta contratação de Gabriel Jesus para o Super Mundial, mas Arsenal descarta negociação

O Palmeiras está em busca de reforços para o Mundial de Clubes de 2025 e tem Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, como um dos principais alvos. A diretoria do clube alviverde já fez contato com os responsáveis do Arsenal, mas a resposta foi negativa em relação à possibilidade de negociação. O técnico Mikel Arteta não pretende liberar o atacante nesta temporada, mesmo com a recente perda de sua posição de titular para Kai Havertz. Gabriel Jesus, que se destacou no Palmeiras antes de ser vendido ao Manchester City em 2016, teve uma transferência para o Arsenal em 2022, por um valor de 52 milhões de euros. Desde sua chegada ao clube londrino, ele participou de 69 partidas e balançou as redes 19 vezes. No entanto, nesta temporada, o jogador atuou em apenas sete jogos, sendo titular em apenas duas ocasiões, sem conseguir marcar ou fornecer assistências.

Antes do início da atual temporada, o Arsenal considerou a possibilidade de negociar Gabriel Jesus, mas Mikel Arteta se manifestou a favor da permanência do atleta. O treinador deixou claro que não havia planos para liberar o atacante, reforçando sua importância no elenco, mesmo diante da concorrência por uma vaga no time titular. A situação de Gabriel Jesus no Arsenal levanta questões sobre seu futuro, especialmente com o interesse do Palmeiras. O clube brasileiro busca fortalecer seu elenco para a competição internacional, mas a resistência do Arsenal em negociar o jogador pode complicar os planos do alviverde. A expectativa é que novas movimentações ocorram nos próximos meses, à medida que se aproxima o Mundial de Clubes.

