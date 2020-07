Palmeiras negocia transferência de Dudu com time do Catar; veja detalhes

Alviverde paulista e Al Duhail devem chegar a um acordo nas próximas horas; atacante de 28 anos pediu para ser negociado

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu pode ser negociado com time do Catar nas próximas horas



O Palmeiras deve acertar a qualquer momento a saída do atacante Dudu para o Al Duhail, do Catar. O jogador pediu para deixar o clube paulista e isso acabou agilizando as negociações entre os times. Resta apenas definir a forma da negociação. O jogador pode sair em definitivo ou emprestado com valor fixado para compra. O certo é que o time alviverde ficará com 20% de uma futura venda e o atleta se mostra interessado em aceitar a oferta. A primeira opção é que Dudu vá por empréstimo de um ano para o time do Catar pelo valor de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões). No fim do contrato, o Al Duhail teria que pagar mais 7 milhões de euros (sendo 6 milhões pela transferência e mais 1 milhão de bônus) para ficar com ele em definitivo. Os bônus consistem em metas que o atacante precisa bater no clube, como número de jogos e gols.

Outra possibilidade é a venda já ser concretizada agora por 13 milhões de euros (R$ 78 milhões) e caso Dudu atinja as metas, seria pago mais 1 milhão de euros (R$ 6 milhões). O Palmeiras se mostra disposto a fazer as duas negociações.

O jogador entende que chegou a hora de sair. Com 28 anos, acredita que essa é a grande oportunidade de conseguir fazer a sua independência financeira, embora seja um dos salários mais altos do Palmeiras. A saída também seria uma forma de evitar desgaste ainda maior com problemas pessoais. Dudu foi acusado pela ex-mulher de agressão – situação, inclusive, que o time do Catar acompanha atentamente. Já o Palmeiras acredita que o negócio vá sair, mas adota cautela, já que ainda não recebeu nada oficial do clube.

O Palmeiras aguarda que o Al Duhail envie um documento oficial como uma das propostas e espera que isso aconteça mais tardar até esta terça-feira. A vontade de Dudu foi fundamental para a diretoria decidir dar seguimento ao negócio. O jogador recebeu outras propostas e no ano passado chegou a se interessar em ir para o Shandong Luneng, da China, mas a diretoria do Palmeiras decidiu segurá-lo com a promessa de que, caso chegasse uma nova oferta, poderia facilitar sua saída. Enquanto aguarda pela definição, Dudu treina normalmente na Academia de Futebol. O time catariano acertou nos últimos dias a saída do experiente atacante croata Mario Mandzukic, que ocupava uma vaga de estrangeiro, já reservada para o brasileiro.

*Com Estadão Conteúdo