Palmeiras vence Atlético-GO por 3 a 1 e assume liderança do Brasileirão

Jogador do Palmeiras Raphael Veiga, comemora seu gol, durante partida entre Palmeiras e Atletico-GO, valida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira



O Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 nesta quinta-feira (11) e assumiu a liderança do Brasileirão, após a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fortaleza. Essa foi a décima vitória alviverde no campeonato, que aumenta a motivação antes de visita ao Botafogo, no Engenhão, na próxima rodada, dia 17, em reencontro após polêmica na disputa do título de 2023. No Allianz Parque, Estêvão não marcou, mas uma vez foi protagonista da vitória palmeirense, ao participar de dois dos três gols, marcados por Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinícius, este contra. Ele comandou a triunfo e apareceu quando o Palmeiras corria riscos. Depois de Flaco López ir às redes com um belo gol após lançamento perfeito de Gustavo Gómez e o Atlético empatar com um gol ainda mais bonito – um foguete de Shaylon que morreu no ângulo direito de Weverton – o time alviverde teve bons momentos, mas estava encontrando dificuldades para reaver a vantagem e definir o triunfo.

Foi assim no restante no primeiro tempo. Até que Estêvão voltou do intervalo inspirado e foi fundamental para que o Palmeiras desenrolasse um jogo difícil e resolvesse a partida em três minutos. O jovem craque criado na base alviverde tinha a opção de rolar pra trás, mas encontrou Raphael Veiga dentro da área. O meio-campista, outra figura historicamente decisiva, girou e venceu o goleiro com um chute seco e rasteiro. O gol saiu aos cinco minutos. Aos oito, veio o terceiro. Lançado por Rony, Estêvão saiu de frente para o gol e errou a finalização, defendida por Ronaldo. Mas, se um craque tem de ter sorte, ele foi agraciado com a ajuda de Alix. Azarado, o zagueiro viu a bola bater em sua perna depois da defesa do goleiro e entrar.

*Com informações do Estadão Conteúdo