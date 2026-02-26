Palmeiras vence Fluminense em reencontro de Arias com o Tricolor

Com o triunfo por 2 a 1, o Verdão se mantém líder do Campeonato Brasileiro

MARCO MIATELO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Allan, do Palmeiras, comemora após marcar gol durante a partida contra o Flu



O Palmeiras manteve a liderança do Brasileirão ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, em noite de protagonismo de Vitor Roque e Allan, os autores dos gols no triunfo na Arena Barueri. A vitória de quarta-feira (25) foi valorizada devido ao bom jogo da equipe carioca, que esteve perto de arrancar o empate em partida de ótimo nível técnico.

São 10 pontos para o Palmeiras, que lidera o Brasileirão porque tem maior saldo de gols que o São Paulo, com a mesma pontuação. A equipe treinada por Abel Ferreira é uma das poucas invictas no torneio. O Fluminense parou nos sete pontos e caiu para o quinto lugar.

O duelo da quarta rodada do Brasileirão marcou o reencontro de Arias com o Fluminense, time no qual construiu história de idolatria, mas que rejeitou ao voltar ao Brasil. Aceitou a maior oferta, do Palmeiras, e se tornou o jogador estrangeiro mais caro do Brasil.

O colombiano entrou no segundo tempo e sempre foi vaiado pelos poucos visitantes em Barueri a cada vez em que tocava na bola. Os anfitriões já venciam a partida e o meia-atacante foi importante para cadenciar o jogo. Armou dois contra-ataques que não resultaram em gols porque Vitor Roque e Sosa desperdiçaram.

O Palmeiras levou 12 minutos para marcar duas vezes e deixar o jogo perto de ser resolvido. O caminho para a vantagem ser construída foi pressionar a saída de bola do Fluminense, que errou muito e deu brechas para os anfitriões.

A primeira falha da defesa tricolor gerou o pênalti que Fábio cometeu em Vitor Roque ao sair nos pés do atacante. O próprio Tigrinho bateu e converteu aos oito. Quatro minutos depois, Allan fez linda jogada individual, enfileirou marcadores e fez o segundo, provando que vale mais que os 35 milhões de euros que o Napoli ofereceu e o Palmeiras recusou.

O Flu deu espaços, mas não jogava mal. E, seguiu jogando bem mesmo depois de levar dois gols. Todos os ataques passavam pelos pés do talentoso meia-atacante argentino Lucho Acosta. Foi dele o gol que recolocou o time carioca na partida em lance com uma série de equívocos dos donos da casa, sobretudo de Marlon Freitas, que deixou Acosta à vontade para balançar a rede.

O argentino exigiu bela defesa de Carlos Miguel e puxou outros ataques que não terminaram em gol graças ao goleiro palmeirense. Protagonista em Barueri, Acosta lesionou a coxa e saiu no intervalo, o que fez arrefecer a pressão dos cariocas.

Soteldo saiu do banco, chamado por Zubeldía, e não substituiu o titular à altura. Savarino passou a ser mais acionado. Em seu melhor lance, o venezuelano acertou o travessão.

A equipe paulista, acuada, voltou a controlar as ações assim que Abel resolveu mexer. Jogador estrangeiro mais caro do futebol brasileiro, comprado por R$ 151 milhões, Jhon Arias foi chamado para enfrentar o time que defendeu por quase cinco anos e no qual construiu idolatria. O colombiano entrou bem e participou dos contra-ataques que terminaram em finalizações na trave — de Vitor Roque, primeiro, e Sosa, na sequência.

Os visitantes dominaram algumas das principais ações, finalizaram mais vezes e intensificaram a pressão no fim. No entanto, não venceram Carlos Miguel outra vez.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 FLUMINENSE

PALMEIRAS – Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Maurício; Allan (Felipe Anderson), Vitor Roque (Sosa) e Flaco López (Arias). Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Freytes, Ignácio e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Martinelli (Hércules) e Lucho Acosta (Soteldo); Savarino, Serna (John Kennedy) e Ganso (Santi Moreno). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS – Vitor Roque, aos 8, Allan, aos 12, e Lucho Acosta, aos 39 do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Fábio, Freytes, Martinelli, Khellven, Arias, Ignácio e Marlon Freitas.

CARTÃO VERMELHO – Abel Ferreira.

RENDA – R$ 353.328,50.

PÚBLICO – 10.329 torcedores.

LOCAL – Arena Barueri (SP).

*Com informações de Estadão Conteúdo