Palmeiras vence o Boca Juniors e é campeão da Copa Libertadores feminina

Reprodução/ Twitter/ @LibertadoresFEM Poliana fez o terceiro gol do Palmeiras e se tornou pentacampeã do torneio



Um título inédito veio para o Palmeiras feminino. Nesta sexta-feira, 28, a equipe enfrentou o Boca Juniors na final da Copa Libertadores e venceu por 4 a 1, conquistando a taça pela primeira vez em sua história. O Palmeiras foi superior em quase todo o jogo. Logo aos 4 minutos, abriu o placar com Ary Borges, mas aos 13 levou o empate com gol de Priori. No segundo tempo, o domínio aumento. Aos 4 minutos, Byanca Brasil recolocou as palestrinas em vantagem e aos 13, Poliana fez o terceiro. Curiosamente, Poliana se tornou pentacampeã da competição ao lado de Cacau (São Paulo). Aos 43, Bia Zaneratto fez o gol que decretou o título e fechou o placar em 4 a 1. Esse é o sexto time brasileiro a conquistar a competição, sendo os maiores campeões São José e Corinthians (3 cada). Santos e Ferroviária tem dois e Palmeiras um. Nessa temporada, as palestrinas caíram nas semifinais do Brasileirão e estão em 4º no Paulistão. Elas voltam a campo para comemorar o título continental com a torcida no dia 3 de novembro, contra o Taubaté.