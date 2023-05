Palmeiras vence o Cerro Porteño por 3 a 0 na Copa Libertadores

Alviverde perdeu na primeira rodada, mas já empatou com o líder Bolívar no Grupo C

EFE/ Daniel Piris Artur marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 no Paraguai



O Palmeiras mantém sua recuperação na Copa Libertadores após derrota na primeira rodada. Nesta quarta-feira, 24, a equipe alviverde venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 e empatou em pontos com o líder do Grupo C, o Bolívar (9). A partida no Paraguai ficou mais fácil depois que Báez foi expulso aos 15 minutos por falta forte. Aos 25 minutos, então, Artur abriu o placar. No fim do primeiro tempo, Rony perdeu uma chance incrível. No segundo tempo, aos 13, Artur ampliou. Dez minutos depois, Rony fez o terceiro e encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar. Aos 32, o Palmeiras ficou com um a menos quando Richard Ríos deu um tapa no adversário e foi expulso . Na próxima rodada, o Verdão recebe o Barcelona-SC em casa no dia 7 de junho, às 21h30 (horário de Brasília).