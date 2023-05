Finalista na Champions, Inter de Milão vira contra a Fiorentina e é bicampeã da Copa da Itália

Lautaro Martínez marcou os dois gols da vitória por 2 a 1; no dia 10, a Inter enfrenta o City na final da Liga dos Campeões

EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Lautaro Martínez fez os gols da vitória da Inter contra a Fiorentina



A Inter de Milão conquistou seu segundo título na temporada 2022/23. Após conquistar a Supercopa da Itália contra o Milan, nesta quarta-feira, 24, a Inter venceu a Fiorentina por 2 a 1 e conquistou o bicampeonato consecutivo da Copa da Itália. Ao todo a equipe tem nove títulos, empatada com a Roma e atrás apenas da Juventus (14). A partida começou quente com Nico González abrindo o placar para a Fiorentina com apenas 3 minutos de jogo. A Inter não teve outra alternativa a não ser ir pra cima e aos 29, Lautaro Martínez empatou. O argentino fez o segundo aos 37 minutos e definiu o título. A Internazionale volta a disputar o maior título da temporada no dia 10 de junho, contra o Manchester City na final da Liga dos Campeões, em Istanbul. Antes, porém, o time encerra a participação no Campeonato Italiano contra Atalanta no sábado, 27, e contra o Torino, no dia 4. Já a Fiorentina também disputará um título. A equipe disputa a final da Conference League contra o West Ham, da Inglaterra, no dia 7 de junho, na República Tcheca.