Palmeiras vence Portuguesa e assume liderança geral do Paulistão

Clube segue invicto no Campeonato Paulista e soma 24 pontos no torneio

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rafael Veiga (palmeiras) durante partida entre Portuguesa x Palmeiras, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol 2024, nesta quarta feira, (28) no Estádio do Canindé, em São Paulo.



O Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0 em mais uma rodada pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 28, no Canindé. O clube de Abel Ferreira, escalado com titulares, jogou para o gasto. Após um primeiro tempo lento, o Palmeiras acordou no segundo, assim que o rival teve um jogador expulso, para marcar com o artilheiro Flaco López e Gabriel Menino, nos acréscimos. Com a vitória, o Palmeiras ultrapassou o Santos na classificação geral e agora está com 24 pontos. Já classificada, a equipe alviverde é a única invicta na competição e tem mais dois compromissos para fechar a fase de grupos na primeira colocação. No domingo, o Palmeiras enfrenta o São Paulo no MorumBis e depois encerra a fase inicial em partida contra o o Botafogo. Já a Portuguesa soma apenas sete pontos, mas por enquanto se mantém na vice-liderança do Grupo A, ou seja, dentro da zona de classificação.

*Com informações do Estadão Conteúdo