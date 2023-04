Palmeiras vira no segundo tempo e bate o Cerro Porteño pela Libertadores

Mesmo com a vitória, o Verdão é o lanterna do Grupo C da competição, com 3 pontos

RENAN MELO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zagueiro Gustavo Gómez marcou o primeiro gol para o Palmeiras na vitória sobre o Cerro Porteño



O Palmeiras venceu de virada por 2 a 1 o Cerro Porteño, na noite desta quinta-feira, 20, no estádio do Morumbi, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Mesmo com a vitória, o Verdão é o lanterna do Grupo C da competição, com 3 pontos. No entanto, todos os outros três times da chave têm a mesma pontuação. São eles, na sequência da classificação: Bolívar – que ganhou do Palmeiras na primeira rodada, Cerro Porteño e Barcelona do Equador. Em relação a partida desta quinta-feira, mesmo jogando longe de casa, a equipe paraguaia começou no ataque. E a pressão surtiu efeito. Aos 4 minutos, Bobadilla abriu o placar para os visitantes. Morales recebeu na esquerda, passou por Gustavo Gómez e fez o cruzamento para Churín. O centroavante finalizou rasteiro, Weverton fez a defesa parcial e Bobadilla marcou de cabeça no rebote. O Palmeiras tentou reagir, teve mais finalizações no primeiro tempo, mas não reverteu em gol. A virada do Verdão só ocorreu no segundo tempo. Dudu cobrou falta na esquerda do ataque na segunda trave, Artur desviou de carrinho e a bola sobrou para Gustavo Gómez estufar as redes e empatar o jogo no Morumbi. Na sequência, Gustavo Gómez mais uma vez no ataque desviou na segunda trave após cruzamento de Artur e bola sobrou para Rafael Navarro, que virou o jogo.