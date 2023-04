Com Neymar na Vila, Santos empata com o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana

Com o resultado, a equipe da baixada santista fica com a segunda posição do Grupo E da competição

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos empata com o Audax Italiano e sai vaiado de campo



O Santos empatou sem gols com o Audax Italiano, na noite desta quinta-feira, 20, na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a equipe da baixada santista ocupa a segunda posição do Grupo E da competição, com 4 pontos. O líder da chave é o Newell’s Old Boys, com 6 pontos. Já o Audax Italiano segue na terceira posição, com apenas um ponto. O Blooming é o lanterna do grupo, sem nenhum ponto até o momento. Em relação a partida desta quinta-feira, o Santos teve um torcedor de peso: Neymar. O craque do PSG acompanhou a partida da cabine. No entanto, o time não respondeu a altura dentro de campo. Em casa, o Santos criou poucas oportunidades de gol durante o jogo todo. Em crise no Campeonato Chileno – é o penúltimo colocado – e com comando interino de José Calderón, o Audax Italiano também pouco se arriscou na frente. A partida terminou empatada sem gols e a torcida santista vaiou o time na saída de campo.