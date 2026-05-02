Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Santos se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado, às 18h30, no estádio do Palmeiras; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Arte/Jovem Pan O Verdão quer abrir mais vantagem na liderança, enquanto o Peixe tenta fugir da degola



Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, dia 2, às 18h30, no estádio do Palmeiras, em partida válida pelo Brasileirão. O confronto acontece pela 14ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Palmeiras chega para a partida ocupando a liderança, com 32 pontos, e vem de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Santos aparece em 17º lugar, soma 14 pontos e busca se recuperar na competição.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo

Jogo também será pelo Sportv na TV fechada e pelo Premiere no streaming, com transmissão iniciando às 18h30.