Palmeiras x Universitario: Abel Ferreira tem baixa de última hora; veja escalação

Já classificado para as oitavas e com a primeira posição da Chave A garantida, o Alviverde joga apenas para cumprir tabela na Libertadores

EFE/EPA/Andre Penner Abel Ferreira orientando jogadores do Palmeiras



O Palmeiras entre em campo a partir das 19 horas (de Brasília) para enfrentar o Universitario (PER), no Allianz Parque, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Já classificado para as oitavas e com a primeira posição da Chave A garantida, o Alviverde joga apenas para cumprir tabela, sem qualquer outra ambição. Assim, o treinador Abel Ferreira deverá escalar uma equipe mista, priorizando a estreia do time no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 30, o Verdão visita o atual campeão Flamengo, no Maracanã, em jogo válido pela 1ª rodada.

Abel Ferreira, apesar de preservar alguns atletas, sofreu uma baixa de última hora para o duelo contra o Universitario. Trata-se do jovem zagueiro Renan, que sofreu uma pancada e está fora de combate. Desta forma, de acordo com informações do repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, o provável Palmeiras que vai a campo na noite de hoje tem: Weverton; Danilo Barbosa, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Gabriel Menino (Gustavo García), Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. Vale lembrar que está é a primeira partida após o vice-campeonato do Paulistão.