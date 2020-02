Pogba presenteia palmeirense Nickollas Grecco com camisa do United autografada

Reprodução/Instagram Nickollas Grecco ganhou uma camisa autografada de Paul Pogba



Nickollas Grecco, torcedor do Palmeiras, ganhou um “baita” presente no começo de fevereiro. Através de suas redes sociais, o garoto, que é vencedor do prêmio Fifa Fan Awards 2019, exibiu a camisa autografada que ganhou do meio-campista Paul Pogba, do Manchester United.

“Olha só o que eu ganhei 😱😱 Camiseta autografada do jogador Pogba @paulpogba do @manchesterunited. Valeu POGBA. Amei o presente”, celebrou.

Já Pogba, via publicação em sua conta no Instagram, interagiu com o palmeirense: “Feliz por você ter gostado do presente, meu amigo.”

Deficiente visual, Nickollas ganhou destaque nacional e mundial por ter ao seu lado sua mãe Silvia, que o acompanha e narra os jogos do Palmeiras do estádio. Relembre a história aqui.