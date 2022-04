Premiação do Paulistão 2022: Saiba quanto o Palmeiras vai embolsar com o título estadual 

O Verdão também reforçará seu caixa após a épica virada sobre o São Paulo, na tarde do último domingo, 3, no Allianz Parque

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Palmeiras comemoram título do Paulistão 2022



O feito do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022 será lembrado pela eternidade. Após perder para o São Paulo por 3 a 1, sendo dominado no Morumbi, o time de Abel Ferreira demonstrou poder de reação e aplicou uma goleada diante dos rivais, ficando com a sua 24ª taça do torneio estadual. O resultado obtido na partida do Allianz Parque, no entanto, não serviu “apenas” para colocar mais um troféu em sua galeria. O clube também reforçará o seu caixa e receberá R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) como premiação pelo título. O Tricolor paulista, por sua vez, ganhará R$ 1,6 milhão da entidade pela campanha que resultou no vice-campeonato.

Apesar do campeão embolsar um valor consideravelmente maior do que o vice, os quatro grandes clubes do Estado arrecadaram dinheiro, principalmente, com as transmissões dos jogos do torneio. Isto porque Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos receberam aproximadamente R$ 30 milhões cada com as cotas. O campeonato teve transmissão na TV aberta pela Record TV, no streaming pelo YouTube e pelo HBO Max, e no pay-per-view pelo Paulistão Play e pelo Premiere. A quantia é expressivamente superior do que a envolvida nas exibições de outros torneios estaduais, como o Carioca, por exemplo.