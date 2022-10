PSG faz proposta para tirar Endrick do Palmeiras; veja valores

De acordo com a informação do jornal espanhol ‘Sport’, o clube francês considera o jovem ‘um jogador prioritário no seu projeto esportivo dos próximos anos’

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick durante aquecimento do Palmeiras antes de partida do Brasileirão



O Paris Saint-Germain ofereceu 20 milhões de euros (na cotação atual, R$ 103,4 milhões) para tirar o atacante Endrick do Palmeiras, informou o jornal espanhol “Sport”, no último domingo, 23. De acordo com a informação, o clube francês considera o jovem “um jogador prioritário no seu projeto esportivo dos próximos anos” e tenta selar um acordo o mais rápido possível. Apesar da tentativa, o Verdão recusou a proposta e espera negociar a joia de 16 anos por valores mais expressivos. No último sábado, 22, ele deu sua primeira assistência no profissional, colaborando na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Considerado a principal promessa das categorias de base do Alviverde paulista, o atleta também já foi especulado em outras grandes equipes europeias, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Com contrato válido até 2025, Endrick tem uma multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões).