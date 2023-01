Corinthians: Maycon volta a ser relacionado, mas Fausto Vera é desfalque contra o Guarani

Timão enfrenta problemas no meio de campo neste início do Paulistão; jogo será nesta terça às 20h na Neo Química Arena

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Maycon foi poupado no jogo contra a Inter de Limeira, no fim de semana



O Corinthians divulgou na noite desta segunda-feira, 23, a lista de relacionados para a partida contra o Guarani, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, 24, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. De fora do empate contra a Inter de Limeira, o meio-campista Maycon retorna ao grupo. Porém, Fausto Vera segue afastado para tratar dores no pé direito. Giuliano, substituído com dores no jogo de sábado, está apto para a partida. Os atacantes Arthur Sousa e Wesley, da base, completam os relacionados. Nesta segunda, Fernando Lázaro comandou o último treinamento focado em tática e repetição de bolas paradas ofensivas e defensivas. Os times têm campanha igual até o momento. O Corinthians é segundo no Grupo C, enquanto o Guarani é segundo no Grupo B. Ambos têm uma vitória, um empate e uma derrota.

Confira os relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Gil

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto e Roni

Atacantes: Adson, Arthur Sousa, Júnior Moraes, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto