Reprodução/Instagram Snoop Dog posta gol de Lucas Lima, do Palmeiras



O rapper Snoop Dogg causou um alvoroço nas redes sociais, na última quarta-feira (22), após utilizar sua conta no Instagram para postar o vídeo do gol de Lucas Lima, na goleada do Palmeiras sobre o Ituano. O “rolê aleatório” do norte-americano animou os internautas, que não souberam explicar o elo entre o músico e o clube brasileiro.

No Twitter, o Alviverde brincou com o stories publicado por Snoop Dogg e “simulou” uma conversa entre ele e Lucas Lima, que anotou o segundo tento do time na estreia do Campeonato Paulista.

A publicação de Snoop Dogg é incomum também porque o rapper não segue nenhum jogador do Verdão no Instagram, além de não comentar sobre futebol nas redes.

Veja as reações da web abaixo:

e o snoop dogg postando o gol do lucas lima no instagram (???) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk bichão tá doido pic.twitter.com/mdKKe0Qy0t — Isa (@belasep) January 23, 2020

Snoop Dogg é do verdão. pic.twitter.com/KaMIbB58Ch — Cavalinho do Palmeiras 🅙 (@cavalinhodasep) January 23, 2020

MANO O SNOOP DOGG POSTANDO GOL DO PALMEIRAS NO INSTA É A MINHA NOVA RELIGIÃO? pic.twitter.com/NWAIL3PMpi — Claudinho e BULLSchecha 💭 (@BULLSchecha) January 23, 2020