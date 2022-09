Raphael Veiga vai jogar Palmeiras x Athletico-PR pela Libertadores? Veja a resposta de Abel Ferreira 

O meio-campista saiu machucado na partida de ida, quando o Alviverde foi derrotado pelo Furacão por 1 a 0

Marcello Zambrana/Agif/ Estadão Conteúdo Raphael Veiga é dúvida para o importante jogo entre Palmeiras e Athletico-PR



Palmeiras e Athletico-PR decidem uma vaga na final da Copa Libertadores da América 2022 a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 6, no Allianz Parque. Do lado alviverde, a única dúvida para Abel Ferreira é quem jogará no meio-campo. Depois de sair machucado na partida de ida, quando o Verdão foi derrotado por 1 a 0, Raphael Veiga segue sem treinar e ainda é tratado como dúvida. Em entrevista coletiva após o empate diante do Red Bull Bragantino, o treinador português fez mistério sobre as condições físicas do meia, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. “Vamos esperar terça-feira. Aí vocês saberão se joga o Veiga, ou se joga outro. Desde o início do ano disse que essa temporada ia testar nossos limites físicos, então vamos ver o que vai dar. Temos que recuperar bem. Acredito que temos um time inteiro para poder, na terça-feira, escolher aqueles que vão nos garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final”, disse o técnico.

Como tem pouca chance de começar a partida diante do Furacão, Raphael Veiga pode ser substituído por três jogadores. A primeira opção é Bruno Tabata, titular diante do Massa Bruta e que desempenha função parecida. As outras duas, no entanto, mudariam o esquema implantado por Abel Ferreira. Wesley, atacante de velocidade, e Flaco López, centroavante de ofício, estão na disputa pelo posto. Derrotado pelo placar mínimo em Curitiba, o Palmeiras precisa de um triunfo por dois ou mais gols diante de seus torcedores. Em caso de vitória por um tento de diferença, a disputa será decidida nas penalidades. Qualquer outro resultado dá a vaga ao Athletico-PR.