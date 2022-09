Bragantino sai na frente, mas cede empate para Palmeiras

Equipes ficaram no 2 a 2 em rodada válida pela 25ª rodada do Brasileirão; esse é o terceiro jogo seguido que o time de Abel Ferreira não ganha no campeonato

VINICIUS RICARDO DOS SANTOS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Luan, do Palmeiras, em lance contra o RB Bragantino, durante partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro



Palmeiras e Bragantino ficaram no empate por 2 a 2 neste sábado, 3, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Bragança começou na frente e conseguiu abrir 2 a 0 no placar, contudo, não conseguiu segurar o resultado e cedeu o empate. Abel Ferreira escalou reservas no duelo, mas no segundo tempo, lançou mão de alguns titulares e de Merentiel. O uruguaio brilhou e foi o autor do gol de empate. Os anfitriões marcaram com Luan Cândido e Artur e lamentaram a falha bizarra do goleiro Cleiton, que marcou contra nos acréscimos da etapa inicial. O ponto fora de casa foi comemorado pelos palmeirenses considerando as circunstâncias da partida, porém, este é o terceiro jogo que o Palmeiras não ganha no Brasileirão. Com o empate, o time somou 51 pontos e permanece líder do campeonato, oito a mais que o vice-líder Flamengo, que, porém, pode reduzir a diferença para cinco se vencer o Ceará hoje no Maracanã. Já o Bragantino soma 32 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.