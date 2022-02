Recopa Sul-Americana: Palmeiras tem desfalque de última hora para duelo contra o Athletico-PR

O Alviverde busca seu primeiro título na competição, que reúne os atuais vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana

Reprodução/Palmeiras Abel Ferreira comandando o Palmeiras no Mundial de Clubes



O Palmeiras terá um desfalque de última hora para o duelo contra o Athletico-PR, marcado para esta quarta-feira, 23, na Arena da Baixada, válido pela primeira final da Recopa Sul-Americana. Trata-se do capitão Gustavo Gómez, que testou positivo para Covid-19 na última bateria de exames antes da viagem para Curitiba. Isolado, o zagueiro está assintomático e vive a expectativa de voltar ao time no segundo confronto com o Furacão, no dia 2 de março, no Allianz Parque. O Alviverde, vale lembrar, busca seu primeiro título na competição, que reúne os atuais vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Desta forma, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com a sua dupla titular. Luan, outra peça-chave no sistema defensivo, segue em tratamento de uma contusão na coxa esquerda e também não viajará para a capital paranaense. A boa notícia para a torcida palmeirense é o retorno de Zé Rafael, que está recuperado de um edema na coxa esquerda e fez atividades parciais com o restante do grupo na última segunda-feira, 21. Na ocasião, o treinador português comandou um exercício técnico de posse e troca de passes com toques limitados na bola. Depois, dividiu o elenco em dois times de sete jogadores na linha para enfrentamentos em campo reduzido. Para fechar, alguns atletas realizaram trabalhos individualizados com a comissão técnica.

Veja os jogadores do Palmeiras inscritos na Recopa:

1 – Vinicius Silvestre

2 – Marcos Rocha

3 – Renan

4 – Kuscevic

5 – Patrick de Paula

6 – Jorge

7 – Dudu

8 – Zé Rafael

10 – Rony

11 – Wesley

12 – Mayke

13 – Luan

14 – Gustavo Scarpa

15 – Gustavo Gómez

16 – Deyverson

17 – Giovani

19 – Breno Lopes

20 – Atuesta

21 – Weverton

22 – Piquerez

23 – Raphael Veiga

25 – Gabriel Menino

26 – Murilo

27 – Gabriel Veron

28 – Danilo

29 – Rafael Navarro

30 – Jailson

31 – Mateus

32 – Gustavo Garcia

33 – Michel

34 – Lucas Freitas

35 – Fabinho

36 – Vanderlan

37 – Natan

38 – Pedro Bicalho

39 – Kevin

40 – Jhonatan

41 – Kaique

42 – Marcelo Lomba

45 – Naves

47 – Vitinho

49 – Gabriel Silva