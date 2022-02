Recopa Sul-Americana: Athletico-PR terá desfalques importantes contra o Palmeiras 

Os times começam a decidir o título da Recopa Sul-Americana a partir desta quarta-feira, 23, na Arena da Baixada, em Curitiba

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Athletico e Palmeiras se enfrentarão na final da Recopa Sul-Americana



Athletico-PR, atual campeão da Copa Sul-Americana, e o Palmeiras, vencedor da última Libertadores, começam a decidir o título da Recopa Sul-Americana a partir desta quarta-feira, 23, na Arena da Baixada, em Curitiba – o confronto de volta está marcado para o dia 2 de março, no Allianz Parque. Apesar de preservar seus principais jogadores no Estadual, o Furacão terá um desfalque importante para os duelos. Trata-se de Vitor Bueno, meio-campista recém-contratado e que não poderá ser utilizado pelo técnico Alberto Valentim por carregar uma suspensão de dois jogos na época do São Paulo – na ocasião, o atleta foi expulso justamente diante do Alviverde paulista, pela Libertadores. Além dele, o treinador do clube paranaense não deverá contar com Marlos, camisa 10 que aprimora a forma física. A ideia é utilizar o armador no segundo duelo entre as equipes.