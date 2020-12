Recuperado de pancada na cabeça, Gustavo Gómez treina para duelo contra o Internacional

Zagueiro se chocou com jogador do Libertad na terça-feira em jogo da Copa Libertadores

Reprodução/ Twitter Gustavo Gomez já retornou aos treinos



O zagueiro Gustavo Gómez treinou normalmente, nesta quinta-feira, 17, na Academia de Futebol, como preparação para o jogo do próximo sábado do Palmeiras contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas, no Beira-Rio. O paraguaio usou uma proteção na cabeça, local onde sofreu uma pancada na partida contra o Libertad, pela Copa Libertadores. Os atacantes Rony e Gabriel Veron não foram a campo e fizeram trabalhos individualizados de reforço muscular, enquanto o volante Patrick de Paula teve a orientação de preparadores em seu caminho de retorno à equipe. Já o atacante Luiz Adriano, em fase final de recuperação, esteve presente junto do grupo no aquecimento e do treino técnico.

Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o elenco foi exigido em dois tipos de treino. O primeiro, utilizando somente o terço central do gramado, com dois times e um curinga trocando passes verticais, horizontais e marcando em velocidade. O segundo trabalho foi tático posicional com ênfase nos trabalhos ofensivos em transições, lançamentos, cruzamentos e finalizações. O Palmeiras volta aos treinos amanhã, às 10 horas, com viagem marcada na sequência para Porto Alegre. O Palmeiras é o quarto colocado no Brasileiro, com 41 pontos, 12 atrás do líder São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo