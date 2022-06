Recuperados, Murilo e Luan podem formar dupla de zaga do Palmeiras contra o Atlético-MG

Os dois zagueiros se recuperaram de contusão e vão ter a missão de parar Hulk e seus companheiros

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Recuperado, Murilo pode reforçar o Palmeiras diante do Atlético-MG



O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, poderá escalar uma dupla de zaga com Murilo e Luan para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para este domingo, 5, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois zagueiros se recuperaram de contusão e vão ter a missão de parar Hulk e seus companheiros. O primeiro teve fadiga muscular durante o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, na última rodada, enquanto o segundo está fora da equipe desde fevereiro por causa de lesão muscular.

O Alviverde, líder do Brasileirão, vale lembrar, não terá à disposição nomes de peso para o duelo contra o Galo, como Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Kuscevic e Atuesta. Desta forma, uma escalação provável poderá ser formada com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. O Palmeiras tem os mesmos 15 pontos do Atlético-MG, mas leva a vantagem no saldo de gols. O confronto, assim, vale a liderança isolada do torneio.

*Com informações do Estadão Conteúdo