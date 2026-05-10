Remo x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Palmeiras defende a liderança em Bélem



Remo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (10), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 15h (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui