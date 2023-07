Rony decide, Palmeiras goleia América-MG e se consolida no G4 do Brasileirão

Com o resultado, os palmeirenses alcançam a segunda vitória consecutiva, vão aos 31 pontos e sobem para a terceira posição

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou duas vezes na vitória sobre o América-MG



O Palmeiras não encontrou dificuldades para derrotar o América-MG por 4 a 1, em pleno Independência, na tarde deste domingo, 30. Em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alviverde paulista dominou o Coelho e contou com o poder de decisão de Rony. O atacante foi o destaque da partida ao balançar as redes duas vezes a favor do time de Abel Ferreira. O zagueiro Murilo e o ponta direita Artur também marcaram para os palmeirenses, enquanto Nicolas fez o tento solitário da equipe comandada por Vagner Mancini. Com o resultado, os palmeirenses alcançam a segunda vitória consecutiva, vão aos 31 pontos e sobem para a terceira posição. Os americanos têm apenas dez e ocupam a penúltima colocação, com um ponto a mais que o Vasco.