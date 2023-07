Preparador físico do Flamengo pede desculpas por soco em Pedro; confira

Braço direito de Jorge Sampaoli afirmou que reagiu mal e mostrou estar arrependido; Rubro-Negro deve demitir profissional

RODNEY COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Fernández (esquerda) é o preparador físico de Jorge Sampaoli (centro) no Flamengo



O preparador físico Pablo Fernández, do Flamengo, pediu desculpas por ter desferido um soco no atacante Pedro, neste sábado, 29, logo após a vitória sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Em nota, o braço direito do treinador Jorge Sampaoli afirmou que reagiu mal a uma discussão com o centroavante e mostrou estar arrependido. “Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma”, explicou. Leia a nota do preparador ao final da matéria.

Logo após a confusão, Pedro registrou um boletim de ocorrência contra o profissional do Flamengo. De acordo com apuração do Grupo Jovem Pan, um grupo de jogadores pediu a demissão de Pablo Fernández, afirmando que não trabalharia mais com o argentino. A tendência, assim, é que a diretoria tome uma decisão nas próximas horas. Através das redes sociais, o técnico Jorge Sampaoli lamentou o caso e pediu mais diálogo. “Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei ou vi o erro dos outros. Eu tenho fé na palavra. Que é uma forma de ter fé no ser humano. Porque a violência nos separa e a conversa nos une”, escreveu.

Até a publicação desta matéria, o Flamengo não havia se posicionado sobre o caso. A expectativa, entretanto, é que Pablo Fernández seja demitido. O caso ocorre às vésperas do primeiro duelo contra o Olimpia, do Paraguai, pelas oitavas da Copa Libertadores da América. O duelo de ida está marcado para esta quinta-feira, 3, no Maracanã. O time flamenguista também está perto da final da Copa do Brasil, já que ganhou o embate contra o Grêmio, pela primeira semifinal, no Rio Grande do Sul.

Veja a nota do preparador físico na íntegra:

“Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor.”