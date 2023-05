Santos e Palmeiras empatam sem gols na Vila Belmiro em jogo morno 

Alviverde teve maior volume de jogo e foi ele que mais procurou o ataque, mas encontrou poucos espaços para penetrar na zaga santista

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Maicon jogador do Santos disputa lance com Richard Rios jogador do Palmeiras durante partida no estádio Vila Belmiro pelo campeonato BRASILEIRO A 2023



Santos e Palmeiras ficaram no empate sem gols neste sábado, 20, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida morna, o Clássico da Saudade manteve o tabu da equipe alviverde, que segue invicta diante do rival da Baixada desde outubro de 2019. No jogo, nenhuma equipe surpreendeu. Apesar de ser um time mais ajustado que o Santos, o Palmeiras não conseguiu dominar o rival, que manteve o jogo equilibrado durante os 90 minutos. Alviverde teve maior volume de jogo e foi ele que mais procurou o ataque, mas encontrou poucos espaços para penetrar na zaga santista, que teve atuação competente. O Santos, por sua vez, investiu no ataque com Deivid Washington e Lucas Pires. Eles chegaram a dar trabalho para o goleiro Weverton, que fez duas intervenções importantes. Contudo, nenhum dos times conseguiu marcar para arrecadar mais três pontos na tabela. Com o resultado, o Palmeiras, agora com 15 pontos, fica mais distante do líder Botafogo, que abriu três na dianteira por ter vencido o clássico com o Fluminense, e o Santos perdeu a chance de emplacar a terceira vitória seguida. O time da vila Tem 11 pontos e ocupa posição intermediária. A equipe de Albel Ferreira volta a campo na quarta-feira, 24, diante do Cerro Porteño, pela Copa Libertadores. Já o Santos, no mesmo dia, pega o Audax Italiano pela sul-americana.