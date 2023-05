São Paulo vence Vasco por 4 a 2 em jogo com recorde de público no Morumbi

Time paulista teve dois gols de vantagem, mas viu os cruzmaltinos empatarem; nos minutos finais, Beraldo e Juan garantiram a vitória e fizeram a alegria dos mais de 57 mil torcedores estavam presentes no estádio

MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri do São Paulo comemora gol durante partida entre São Paulo e Vasco da Gama, válida pela 07ª rodada do Campeonato Brasileiro realizado no estádio do Morumbi, neste sábado, 20



O São Paulo venceu o Vasco neste sábado, 20, por 4 a 2 em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do sufoco sofrido em determinados momentos da partida, o time conseguiu levar a melhor e presentear os mais de 57 mil torcedores que estavam no Morumbi. Com o resultado, o técnico Dorival Júnior, que assumiu a equipe há um mês, segue sem perder, e o tricolor ocupa, temporariamente, a sétima posição com 12 pontos. No jogo, o Vasco começou melhor no jogo, pressionando o São Paulo desde os primeiros minutos que criava poucas oportunidades. O time carioca deu trabalho para o goleiro Rafael que salvou boas chances que a equipe cruzmaltina teve, mas não conseguiu converter em gol. Diferente do São Paulo, que quando apresentou uma certa melhora na partida abriu o placar, aos 24 minutos, com Calleri após uma boa jogada pela esquerda, que começou com Marcos Paulo. Ele recebeu a bola, tocou no Luciano, que fez uma parede que fez com que a bola voltasse para Marcos Paulo que tocou na pequena área e achou Calleri, que concluiu a jogada. Pouco tempo depois o time da capital paulista teve a chance de ampliar o marcador depois de um na saída de bola do Vasco e uma boa roubada de bola de Luciano, que passou para o camisa 9 do São Paulo, mas que não concluiu. À frente no placar, o São Paulo melhorou na partida, mesmo com o Vasco tentando pressionar. E soi dessa foram que no final do jogo, em um contra-golpe de Rodrigo Nestor, o tricolor paulista voltou a marcar e ampliar o placar. Mas, a comemoração não se deu por muito tempo, já que o Vasco conseguiu nos minutos finais encontra um gol com Cauan Barros e reduzir a vantagem dos São Paulo.

Na volta para o segundo tempo, a equipe cruzmaltina começou da mesma maneira que o início da primeira etapa, e logo aos 20 segundos ele quase empatou, mas parou nas mãos do goleiro são-paulino. O ritmo se manteve, mas o São Paulo conseguiu reduzir a pressão e dar uma equilibrada no jogo que seguiu com os times tentando levar a bola ao gol adversário. Aos 38 minutos, em uma falha do São Paulo, o Vasco empatou o jogo. Quando a partida parecia que a partida ficaria empatada, o São Paulo reagiu, e na cobrança de escanteio, Beraldo cabeceou e mais uma vez deixou o tricolor paulista na frente. Com os acréscimos dado pelo árbitro, ainda deu tempo para a equipe de Dorival Júnior marcar mais uma fez, dessa vez com Juan, fazendo com que a partida terminasse em 4 a 2. São Paulo volta a campo na terça-feira, 23, pela Sul-Americana. Ele vai a Venezuela para enfrentar o Academia Puerto Cabello, enquanto o Vasco só volta a jogar no sábado, 27, quando pega o Fortaleza.