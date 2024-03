Santos se classifica nos pênaltis, e Paulistão tem semifinais definidas; veja os confrontos

Vagas para a final serão decididas em jogos únicos, com mando das equipes que mais pontuaram; por causa data Fifa, próxima fase começa só daqui a dez dias

REINALDO CAMPOS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Julio Furch, jogador do Santos, durante partida contra o Portuguesa na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista



O Santos venceu a Portuguesa por 4 a 2 nos pênaltis neste domingo (17), na Vila Belmiro, após um empate sem gols no tempo normal, e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Este era o jogo que faltava para a definição das quartas de final do Paulistão, já que as campanhas são determinantes para os cruzamentos. Time com mais pontos somadas a primeira fase e as quartas de final, o Palmeiras enfrentará o Novorizontino, que eliminou o São Paulo nos pênaltis. Já o Peixe enfrentará o Red Bull Bragantino.

A Federação Paulista ainda divulgará as datas das semifinais, mas, por causa da Data Fifa, os jogos devem demorar pelo menos dez dias. No regulamento, consta o dia 26 de março como dia reservado para as sêmis, mas é provável que os jogos não sejam realizados no mesmo dia. A vaga será decidida em jogo único. Por terem melhor campanha que os adversários, Santos e Palmeiras jogarão em casa — o Verdão deverá usar a Arena Barueri porque o gramado do Allianz Parque ainda não está em condições ideias. Somente a decisão do Paulista será decidida em duas partidas.