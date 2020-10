São Paulo supera Palmeiras, vence pela 1ª vez no Allianz e põe pressão em Luxemburgo

O Tricolor somava oito derrotas e um empate no estádio alviverde, mas, neste sábado, finalmente saiu de campo com o triunfo

Mauro Horita/Estadão Conteúdo O São Paulo venceu o Palmeiras no Allianz Parque



Demorou, mas o São Paulo, enfim, venceu no Allianz Parque. Seis anos depois da inauguração do estádio alviverde, o time tricolor, que somava oito derrotas e um empate no local, ganhou pela primeira vez do Palmeiras dentro da nova casa do rival. Com gols de Reinaldo e Vítor Bueno, ambos no segundo tempo, a equipe comandada por Fernando Diniz superou o adversário por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, de quebra, aumentou a pressão sobre Vanderlei Luxemburgo. O treinador viu o Verdão perder a segunda partida seguida na competição nacional e foi duramente criticado por mais um desempenho aquém do esperado do Palmeiras neste sábado, 10.

