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São Paulo x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 21/03/2026 20h00
  • BlueSky
Arte / Jovem Pan São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21), às 21h, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 20h30 no rádio e no YouTube com narração de Nilson César, comentários de Bruno Prado e Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques e Guilherme Napolis.

Confira a transmissão ao vivo:

  • BlueSky

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