São Paulo x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Arte / Jovem PanSão Paulo e Palmeiras se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro
São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21), às 21h, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 20h30 no rádio e no YouTube com narração de Nilson César, comentários de Bruno Prado e Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques e Guilherme Napolis.
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