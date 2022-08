Scarpa vai à loucura ao acompanhar disputa por pênaltis de Palmeiras x Atlético-MG no vestiário; assista 

Expulso no final da partida por causa de uma entrada forte em Jair, o armador acompanhou o restante do confronto nas instalações do Allianz Parque

Reprodução/TV Palmeiras Gustavo Scarpa foi à loucura durante a disputa de pênaltis entre Palmeiras e Atlético-MG



O Palmeiras divulgou na tarde desta quinta-feira, 11, a reação do meio-campista Gustavo Scarpa durante a disputa de pênaltis diante do Atlético-MG, na noite de ontem, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Expulso no final da partida por causa de uma entrada forte em Jair, o armador acompanhou o restante do confronto nos vestiários do Allianz Parque e foi à loucura com as emocionantes penalidades. Utilizando um fone de ouvido para não escutar a reação dos torcedores palmeirenses, o jogador viu pela televisão o Alviverde levando a melhor. Logo após a defesa do goleiro de Weverton na batida de Rubens, o meia vibrou bastante. Depois, com a penalidade convertida por Murilo, Scarpa correu pelo espaço e gritou “chupa”, festejando a classificação para a semifinal. Agora, o grupo liderado por Abel Ferreira espera o vencedor de Estudiantes (Argentina) x Athletico-PR para conhecer o seu próximo rival. Na rodada de ida, as equipes empataram em 0 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Assista abaixo: