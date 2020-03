‘Se não ganha, tem que aguentar’, diz presidente do Palmeiras sobre provocações do Flamengo

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, falou sobre as recentes provocações do Flamengo



O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, falou sobre as recentes provocações de jogadores do Flamengo ao Palmeiras. Questionado sobre o vídeo que circulou na última semana mostrando Rafinha e Gabigol cantando que “o Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial”, o dirigente adotou tom ameno e aproveitou para motivar os seus jogadores.

“Se você não quer passar por provocação, vai ganhar. Ganha que não tem provocação, passa a provocar. Futebol é isso: precisa ganhar para poder fazer as brincadeiras com o adversário. Se não ganha, precisa aguentar as provocações e trabalhar cada vez mais para reverter isso e ganhar”, afirmou Galiotte, na chegada ao Pacamebu para o clássico entre Santos e Palmeiras.

“Futebol é isso aí. Quem gosta de futebol, trabalha e está no futebol, sabe que faz parte. Quem perde, vai sofrer provocação. Quem precisa avaliar (se passa dos limites) é quem faz as provocações. Mas, no futebol, precisa ter esse tipo de coisa”, acrescentou.

De acordo com Galiotte, as brincadeiras são aceitáveis, mas desde que haja respeito. O presidente do Palmeiras disse ainda que, entre os dirigentes, o tom deve ser “mais equilibrado”.

“Entre os dirigentes, precisa ter uma posição mais equilibrada, com mais respeito”, afirmou. “Obviamente, com uma brincadeira ou outra, mas sempre em alto nível e bom tom, para que as coisas não saiam do controle. Mas com o torcedor não tem jeito e, com os jogadores, faz parte do espetáculo, engrandece o espetáculo. Só não pode ofensa”, complementou.