Sem jogar desde o Mundial, Luan treina e fica perto de retorno no Palmeiras 

O defensor esteve em campo por cerca de 30 minutos no coletivo desta quinta-feira, 19, e também fez um trabalho técnico em campo reduzido com os jogadores que não enfrentaram o Emelec

RICARDO MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan está perto de voltar a jogar pelo Palmeiras



O Palmeiras pode contar com uma novidade para o duelo deste sábado, 21, diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Luan, que esteve em campo por cerca de 30 minutos no coletivo desta quinta-feira, 19, na Academia de Futebol, e também fez um trabalho técnico em campo reduzido com os jogadores que não enfrentaram o Emelec. Sem jogar desde fevereiro, quando participou da derrota para o Chelsea, pela final do Mundial de Clubes, o defensor está se recuperando de uma lesão muscular e pode ser relacionado para o duelo que acontece em Caxias do Sul. Para o jogo, inclusive, o técnico Abel Ferreira não terá à disposição Gustavo Gómez, capitão que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.