Torcedor do Palmeiras morre em acidente em Lima antes da final da Libertadores

De acordo com o chefe da região policial da cidade, Cauê Brunelli estava em um ônibus turístico, quando não percebeu que o veículo passava sob uma passarela e bateu a cabeça na estrutura

  • Por Jovem Pan
  • 29/11/2025 07h45
Reprodução / X / @RogerAderly Torcedor do Palmeiras recebe atendimento médico em Lima Torcedor do Palmeiras recebe atendimento médico em Lima

Um torcedor do Palmeiras que viajou a Lima para assistir à final da Copa Libertadores 2025 contra o Flamengo morreu nesta sexta-feira (28) em um acidente de trânsito, informou a polícia peruana. “Um torcedor do Palmeiras veio a óbito em um acidente de trânsito de um ônibus”, disse à AFP o chefe da região policial de Lima, general Felipe Monroy.

O acidente ocorreu pela tarde na rodovia periférica que percorre a baía de Lima, a bordo de um ônibus turístico repleto de torcedores do Palmeiras.

“O torcedor não percebeu que o veículo passava sob uma passarela de pedestres e bateu com a cabeça na estrutura”, indicou o oficial.

A vítima — identificada como Cauê Brunelli, de 38 anos — foi transferida em ambulância para uma clínica na capital peruana, onde “confirmaram sua morte”.

Torcedores do Palmeiras viajam em um ônibus turístico na véspera da final da Copa Libertadores, em Lima

Torcedores do Palmeiras viajam em um ônibus turístico na véspera da final da Copa Libertadores, em Lima

Mais de 50 mil torcedores de Flamengo e Palmeiras chegaram à capital peruana para assistir à final da Libertadores que acontece neste sábado.

As autoridades peruanas mobilizaram mais de 1.600 policiais para garantir a segurança do jogo em Lima, cidade que está sob estado de emergência pela onda de extorsões e assassinatos cometidos pelo crime organizado.

*Com informações da AFP
Publicado por Nícolas Robert

