Torcida do Palmeiras faz festa antes de embarque: ‘A Libertadores é obsessão’ 

Foto: BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Palmeiras fazem a festa antes da final da Libertadores



Bandeiras, faixas, cânticos e muito mais. Centenas de torcedores do Palmeiras compareceram ao Centro de Treinamento, na Barra Funda, na manhã desta quarta-feira, 24, para demonstrar apoio ao time antes do embarque ao Uruguai, onde será realizada a final da Copa Libertadores da América, diante do Flamengo, no próximo sábado, 27. Fazendo muita festa ao aguardar o ônibus da equipe sair, palmeirenses de todas as idades gritaram o hino do clube e cantaram que a “Taça Libertadores é a obsessão”. Assista abaixo.

No mesmo horário, a delegação do Flamengo desembarcou em Montevidéu, depois de sair direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde enfrentou o Grêmio, na terça-feira passada. A equipe treinada por Renato Gaúcho fará um treino já na tarde desta quarta-feira, no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol. A grande decisão da Libertadores está marcada para começar às 17 horas (de Brasília) do próximo sábado. Campeões das últimas duas edições, Palmeiras e o Rubro-Negro carioca buscam o tricampeonato da competição organizada pela Conmebol.