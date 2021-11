Flamengo desembarca em Montevidéu para disputar a final da Libertadores

A delegação rubro-negra saiu de Porto Alegre, onde empatou com o Grêmio, na noite da terça-feira passada, pelo Brasileirão

Reprodução/Twitter/@Flamengo Jogadores do Flamengo chegaram em Montevidéu para a disputa da Libertadores



Em busca do tricampeonato da Copa Libertadores da América, o Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional de Carrasco, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, às 12 horas (de Brasília), em viagem que durou cerca de duas horas – a delegação rubro-negra saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde empatou com o Grêmio, na noite da terça-feira passada, pelo Brasileirão. A programação do time Renato Gaúcho, agora, é treinar no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, até a decisão do próximo sábado, 27, contra o Palmeiras, no Centenário.