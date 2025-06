Torcida do Palmeiras ‘invade’ Nova York e transforma a Times Square em arquibancada; veja vídeo

A véspera da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes foi marcada por festa e clima amistoso entre torcedores em um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Neste sábado (14), palmeirenses e torcedores do Espérance, da Tunísia, se reuniram na Times Square, em Nova York, para celebrar a participação de seus clubes no torneio. Durante o encontro, que chamou a atenção de quem passava pelo local, os torcedores entoaram cantos, trocaram bandeiras e até brincaram juntos. Em meio à descontração, brasileiros ensinaram os tunisianos a dizer “chupa, Flamengo” — o Espérance enfrentará o clube carioca na próxima segunda-feira (16), na Filadélfia.

A celebração ocorreu em um dia tenso nos Estados Unidos. Diversas cidades americanas registraram protestos contra o presidente Donald Trumpo, com pautas voltadas principalmente à política migratória e à deportação de imigrantes. Em Nova York, manifestantes marcharam pelas ruas, mas sem grandes concentrações na Times Square, onde estavam reunidos os torcedores.

O Palmeiras estreia no Mundial neste domingo (15), às 19h (horário de Brasília), contra o Porto, de Portugal. A partida será realizada no estádio MetLife, em Nova Jersey, a poucos quilômetros de Manhattan. Já o Espérance encara o Flamengo na segunda, na Filadélfia, cerca de 150 km de distância. O técnico Abel Ferreira destacou a importância da torcida antes da estreia. “É um orgulho e uma honra poder servir o Palmeiras, e nossos torcedores têm sido a alma, em momentos que precisamos, e vocês vão sentir essa energia amanhã”, afirmou.

Veja a torcida do Verdão em Nova York