Mundial de Clubes começa com pênalti perdido, quase golaço de Messi e empate sem gol entre Al Ahly e Inter Miami

Craque argentino foi discreto, apesar da bola na trave no fim, e viu o goleiro Anselmi se destacar ao defender cobrança de Trezeguet; os dois times estão no grupo do Palmeiras, que estreia contra o Porto neste domingo (15)

Cristobal Herrera-Ulashkevich/EFE/EPA Lionel Messi, do Inter Miami, tenta passar por Marawan Attia, do Al Ahly, durante abertura do Mundial de Clubes da Fifa



A abertura do Mundial de Clubes terminou sem gols neste sábado (14), mas o empate entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos, acabou sendo um bom resultado para o Palmeiras. As equipes somaram um ponto cada no grupo A, que ainda conta com o time brasileiro e o Porto, adversários neste domingo (15), às 19h (de Brasília), em Orlando. O duelo foi marcado pelo equilíbrio, boas defesas e atuação destacada dos goleiros. O argentino Ustari, do Inter Miami, foi o grande nome da noite ao defender um pênalti cobrado por Trezeguet ainda no primeiro tempo e fazer ao menos outras cinco defesas importantes, sendo eleito o melhor em campo.

Do lado egípcio, Elshenawy também brilhou, especialmente na etapa final, e evitou a vitória dos norte-americanos. Messi, principal estrela da equipe de Miami, teve atuação discreta. Bem marcado no primeiro tempo, cresceu na parte final do jogo, acertou a trave no penúltimo lance da partida — o que seria uma pintura — e quase marcou em cobrança de falta, mas não teve sucesso nas finalizações.

O primeiro tempo foi de domínio do Al Ahly, que criou mais chances e chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. A equipe também perdeu Ashour, seu principal jogador, lesionado nos minutos iniciais. O Inter Miami resistiu com a atuação segura de Ustari, que pegou o pênalti batido por Trezeguet, e conseguiu se manter no jogo.

Na segunda etapa, os papéis se inverteram. O Inter Miami passou a controlar mais a posse de bola e criar oportunidades, principalmente em jogadas com Messi. Mesmo assim, a falta de pontaria e as boas intervenções de Elshenawy mantiveram o placar zerado. No último lance do jogo, os egípcios tiveram contragolpe promissor, mas a jogada foi pessimamente definida.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pela segunda rodada, o Al Ahly enfrentará o Palmeiras na quinta-feira (20), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey. Mais tarde, às 16h, Inter Miami e Porto se enfrentam em Atlanta. Se vencer o Porto neste domingo, o Verdão assumirá a liderança isolada do grupo A.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA