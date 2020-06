Vanderlei Luxemburgo tem cirurgia bem-sucedida e deve ter alta na sexta

Bruno Ulivieri/AGIF/Estadão Conteúdo Luxemburgo é treinador do Palmeiras



Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, precisou passar por uma cirurgia para retirar a vesícula, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com o repórter Márcio Spimpolo, do Grupo Jovem Pan, o procedimento foi bem-sucedido e o técnico deverá ter alta já na próxima sexta-feira (26).

Ontem, Luxemburgo revelou que estava sentido forte dores na região desde a semana passada. “Foi na quinta-feira. Foi muito doloroso, sofri bastante. Não é nada demais, vai dar tudo certo e em breve estarei de volta, trabalhando.”

Chamada de colecistectomia, a cirurgia que retira a vesícula biliar é indicada quando são detectadas pedras na vesícula após a realização de exames de imagem ou laboratoriais, como o de urina, ou quando há sinais indicativos de inflamação.

Este, no entanto, não é o primeiro problema de saúde de Luxemburgo. Em novembro, quando está no comando do Vasco, o treinador de 68 anos foi diagnosticado com câncer de pele.

Luxa removeu três manchas do nariz para realizar uma biópsia, que constatou que uma delas era maligna. Ele passou por uma cirurgia de raspagem para remover o restante do material do nariz.