Uso de reconhecimento facial na entrada do Allianz Parque divide torcida do Palmeiras

Clube adotou medidas para inibir o cambismo, mas há quem diga que a decisão é elitista

Reprodução/ palmeiras.com Sistema está sendo implementado no clube aos poucos, até que todo o Allianz recebe as novas catracas



O Palmeiras anunciou uma nova forma de entrada no Allianz Parque para a temporada 2023: a tecnologia de biometria facial (ou reconhecimento facial). Segundo o clube, o sistema proporcionará “mais agilidade e segurança para os usuários”, além de ser uma alternativa para inibir o serviço de cambismo na porta do estádio. Mas o que é a biometria facial? O sistema utiliza os traços do rosto da pessoa cadastrada para efetuar sua liberação na entrada do estádio, ou seja, não será possível entrar no Allianz com o ingresso de outra pessoa. As catracas especializadas serão inseridas no Allianz Parque gradualmente até que todo o estádio atenda à demanda. Até o momento, 50 mil torcedores já fizeram seu cadastro no site oficial, de acordo com a assessoria do alviverde. O processo de cadastramento é feito online (informações no fim do texto) e presencial no estádio. Na partida contra o São Paulo, neste domingo, 22, pelo Campeonato Paulista, a implementação da biometria facial será realizada na Central Leste e seguirá alternando de setor nos jogos seguintes. Já que a mudança impacta diretamente os torcedores, o site da Jovem Pan foi atrás da opinião deles sobre o recurso: vale ou não a pena? Leia os relatos abaixo:

A Favor

De modo geral, os torcedores ouvidos pela reportagem são a favor da implementação da biometria digital. “Somos sócios Avanti com 10 estrelas, ou seja, compramos na primeira pré-venda e, à medida em que o campeonato vai avançando, fica difícil conseguir ingressos, esgota muito rápido. Mas no dia do jogo, até chegar no portão, o que não faltam são cambistas com muitos ingressos. Acredito que vai dificultar o trabalho deles”, diz Valéria Matos. Opinião parecida tem Leonardo Vieira. “Vai ajudar [os torcedores menos frequentes] a ter mais oportunidades de ir ao estádio, pela primeira vez. Antes desta implementação, sofríamos para conseguir comprar ingresso, devido ao número de vendedores paralelos que compravam inúmeros de ingressos e vendiam acima do valor do site”, completou.

Contra

Mas nem todo mundo vê como benéfica à tecnologia. André, da torcida Porcoembu, de Embu Guaçu, acredita que o clube tem se elitizado muito nos últimos anos. “Sou contra porque dá para encontrar outra forma. O reconhecimento facial é uma elitização do futebol, porque de fato você força o torcedor a ser sócio para poder ir aos jogos. O Palmeiras vem se elitizando de uns anos para cá, com a nova Arena, a torcida também está assim, então eu não sei”, explicou o torcedor. Mas até André enxerga um lado positivo. “É uma forma que a diretoria achou para poder inibir os cambistas, porque realmente são uma máfia dos ingressos. Às vezes tem pessoal sem ingresso e o cambista com 100 na mão. É uma injustiça”, disse. Há quem fique dividido entre as duas questões. Diego Sousa é sócio Avanti, morador de Curitiba e fez seu cadastro online. Segundo ele, o processo demorou apenas 3 minutos. “Quem é contra fala dos dados biométricos e tudo mais, mas vejo mais aspectos positivos do que negativos”, ressaltou.

Segurança de dados e LGPD

Como citado acima, uma das preocupações dos torcedores é com a segurança de seus dados biométricos. O Palmeiras garante que segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no processamento dos dados pessoais dos sócios. A lei estabelece que empresas e organizações sigam determinadas regras sobre o uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais de seus usuários/clientes, podendo sofrer multas ou sanções em caso de descumprimento. Basicamente, a lei garante que ninguém possa usar seus dados sem sua autorização ou hipóteses legais.

Existe uma corrente mundial bem forte contra o uso de reconhecimento facial em eventos, por parte de empresas privadas ou instituições públicas. O guitarrista de Rage Agains the Machine, Tom Morello, é um crítico ferrenho desta medida. Em 2019, ele se juntou a uma campanha do Fight for the Future contra o uso da tecnologia na entrada de shows por acreditar que o recurso é “invasivo e racialmente tendencioso” e serve para perseguir os fãs e colocá-los em risco de ser detidos, assediados, julgados ou até injustamente deportados.

Como fazer o cadastro da biometria facial? (Para quem não tem cadastro no site de ingressos)

1. Acessar o site www.ingressospalmeiras.com.br;

2. Clicar em “Criar uma conta”;

3. Preencher os campos com os dados pessoais solicitados;

4. Acessar o e-mail informado no cadastro e clicar no link enviado para ativar a conta;

5. Entrar no site novamente e acessar a conta;

Automaticamente, o usuário será direcionado à página de cadastro da biometria facial

6. Clicar em “Cadastrar foto”;

Se estiver utilizando um computador, apontar o celular para o QR Code gerado para a continuação do cadastro. Caso esteja usando o celular, seguir para a coleta da foto

Como fazer o cadastro da biometria facial? (Para quem já tem cadastro no site de ingressos)

1. Acessar o site www.ingressospalmeiras.com.br;

2. Clicar em “Entrar”;

Automaticamente, o usuário será direcionado à página de cadastro da biometria facial

3. Clicar em “Cadastrar foto”;

Se estiver utilizando um computador, apontar o celular para o QR Code gerado para a continuação do cadastro. Caso esteja usando o celular, seguir para a coleta da foto.