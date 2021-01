Vaga na final da Copa Libertadores pode render R$ 33 milhões ao Palmeiras

Premiação da Conmebol para o vencedor do torneio será de R$ 82 milhões, a maior já paga na história da competição

Reprodução/ Twitter Conmebol Palmeiras pode embolsar R$ 134 milhões em premiações no ano se for campeão da Libertadores



O Palmeiras está com um pé na final da Copa Libertadores da América e pode receber uma bolada se confirmar a vaga no jogo desta terça-feira, 12, no Allianz Parque, contra o River Plate. A equipe que avançar para a decisão que será disputada no dia 30 de janeiro, no Maracanã, vai receber R$ 32,9 milhões, o valor mínimo da premiação, que será paga pela Confederação Sul-Americana (Conmebol) ao clube vice-campeão no torneio. No entanto, quem se sagrar campeão recebe ainda mais: R$ 82 milhões, a maior premiação da história da competição. A quantia em disputa na semifinal se soma a uma série de outros prêmios acumulados fase a fase ao longo da Libertadores. Palmeiras e River Plate asseguraram somente pela classificação à semifinal o valor de R$ 40 milhões desde a fase de grupos até a atual fase.

Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, em Buenos Aires, o Palmeiras é o grande favorito do confronto. Para garantir presença na final, a equipe alviverde pode perder até por dois gols de diferença. O time do técnico Abel Ferreira está invicto no torneio e 100% de aproveitamento dentro de casa. A defesa sofreu somente quatro gols em 11 jogos. Na parte financeira, o clube pode fechar a Copa Libertadores com uma verba extra em caso de título. A Crefisa prometeu um adicional de R$ 12 milhões se o time conquistar a taça. A patrocinadora fechou no ano passado um contrato de patrocínio com bônus a serem pagos em caso de título. O mesmo esquema já funcionou no Campeonato Paulista de 2020. O Palmeiras recebeu R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) e mais R$ 4 milhões da empresa. Portanto, em caso de vaga na final e título, o Palmeiras terminaria a Copa Libertadores com uma soma de dinheiro de R$ 134 milhões em premiações.

*Com informações do Estadão Conteúdo