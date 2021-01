Campeão olímpico de natação participou da invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos

Klete Keller, de 38 anos, conquistou cinco medalhas em Jogos Olímpicos, disputando ao lado de Michael Phelps

Reprodução/ vídeo Kelte Keller em imagens dentro do Capitólio



A invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, ocorrida em 06 de janeiro, resultou na morte de cinco pessoas e na prisão de mais de 90. Centenas de apoiadores do presidente Donald Trump invadiram a sede do Congresso em protesto aos resultados da eleição presidencial de novembro, que declarou o democrata Joe Biden vencedor. Nesta semana, foi divulgada que um ex-atleta estava entre os invasores. Klete Keller, de 38 anos, ficou famoso ao participar das Olimpíadas de Sydney (200o), Atenas (2004) e Pequim (2008) conquistando cinco medalhas na natação (ouro nos 4x200m livre em Atenas e Pequim junto com o compatriota Michael Phelps; prata no 4x200m em Sydney e bronze nos 400m livre de 2000 e 2004).

Klete foi flagrado por câmeras no meio da invasão utilizando um casaco da seleção olímpica dos Estados Unidos e identificado pelos sites Townhall e pelo Swin Swan. De acordo com o portal Swin Swan, Klete costumava fazer posts em suas redes sociais defendendo Trump, mas todas as mensagens foram apagadas após a invasão. A polícia segue investigando se é mesmo o ex-nadador que aparece nas imagens. Ele está aposentado desde 2008 e vem passando por problemas pessoais. A mídia norte-americana informou que Klete terminou o casamento recentemente e morou por quase um ano dentro de seu carro.