Assintomático, Vanderlei Luxemburgo testa positivo para coronavírus

Técnico do Palmeiras já está isolado em casa e recebendo cuidados médicos

Bruno Ulivieri/AGIF/Estadão Conteúdo Luxemburgo foi testado na sexta-feira para checar se estava apto para treinar a equipe



Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, foi diagnosticado com o coronavírus, após exames realizados nesta sexta-feira (3) pela comissão médica do clube. O treinador já está sob cuidados médicos e isolado em sua casa.

“Gostaria de passar tranquilidade a todos. Eu dei positivo para a Covid-19, mas estou assintomático, sem dores, tranquilo e em breve estarei de volta”, afirmou o treinador em um vídeo nas redes sociais.

Luxemburgo havia voltado ao trabalho nesta sexta-feira, quando foi testado antes de orientar os treinos para a equipe palmeirense. O técnico havia sido submetido no dia 25 a uma cirurgia para a retirada da vesícula.

Em novembro do ano passado, quando estava no comando do Vasco, o treinador, de 68 anos, foi diagnosticado com câncer de pele. O treinador removeu três manchas do nariz para realizar uma biópsia, que constatou que uma delas era maligna. Ele passou por uma cirurgia de raspagem para remover o restante do material do nariz.

Após exame nesta sexta-feira (03/07), o técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para o Covid-19. O resultado saiu ainda na noite de sexta e o corpo médico do Palmeiras imediatamente comunicou o treinador e seguiu todas as medidas do protocolo.

. pic.twitter.com/vckRCw98pY — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) July 4, 2020

*Com Estadão Conteúdo