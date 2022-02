Veiga marca de pênalti e garante vitória do Palmeiras contra o Santo André

Meia foi responsável por marcar o gol que garantiu a vitória do alviverde, que, mesmo com dois jogos a menos, detém o maior aproveitamento do torneio

Cesar Greco/Palmeiras Meia foi responsável por marcar o gol da vitória do Verdão



Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras recebeu o Santo André e venceu o jogo por 1 a 0. A partida foi disputada no Allianz Parque na tarde deste sábado, 19, e contou com o tento de Raphael Veiga, que, de pênalti, garantiu o triunfo do Verdão. Com isso, o Palmeiras segue tendo o melhor aproveitamento da competição (88,9%), mesmo tendo dois jogos a menos por causa da disputa do Mundial de Clubes. Mesmo atuando bem, o Santo André chegou a cinco jogos sem vitórias. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 16 pontos conquistados e lidera, com folga, o Grupo C do Paulistão. O Santo André, por sua vez, chegou aos sete pontos e ocupa a última posição do Grupo D do torneio. Na próxima rodada, o time de Abel Ferreira enfrenta a Inter de Limeira enquanto o time do ABC mede forças contra o Guarani.