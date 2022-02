Vilão no Mundial, Luan recebe apoio de torcedores na reapresentação do Palmeiras 

Mesmo falhando diante do Chelsea, o jogador recebeu muito apoio dos torcedores do Alviverde, seja através das redes sociais ou no retorno da delegação

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Luan recebeu apoio de torcedores do Palmeiras após falhar no Mundial de Clubes



Luan foi o principal vilão do Palmeiras no Mundial de Clubes, realizado na semana passada, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na grande decisão do torneio da Fifa, o zagueiro falhou ao deixar Romelu Lukaku marcar o primeiro gol do Chelsea. Já na prorrogação, o defensor cometeu o pênalti que deu o título aos “Blues” e ainda foi expulso por um falta dura, já nos instantes finais da partida. Ainda assim, o jogador recebeu muito apoio dos torcedores do Alviverde, seja através das redes sociais ou no retorno da delegação. Já nesta terça-feira, 15, na reapresentação do elenco à Academia de Futebol, o clima não foi diferente. Dois torcedores mirins compareceram ao centro de treinamento do Verdão e incentivaram o atleta com um cartaz

“Luan, você jogou muito! Levanta a cabeça que você é monstro! Orgulho de ter você vestindo a nossa camisa. Me dá sua camisa”, dizia o cartaz erguido por um menino – a rede social do Palmeiras exibiu uma foto do zagueiro com as crianças. De volta ao batente, Luan e seus colegas de time se preparam para enfrentar a Ferroviária, nesta quarta-feira, 16, pelo Campeonato Paulista, em Araraquara. Já no próximo domingo, 20, a torcida reencontrará a equipe no duelo com o Santo André, no Allianz Parque, também pelo Estadual.