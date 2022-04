Weverton manda recado para Hernanes após título do Palmeiras sobre o São Paulo; confira

O ídolo da torcida são-paulina cometeu uma gafe no meio da semana ao dizer que o Tricolor era bicampeão estadual

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Weverton comemora título estadual do Palmeiras diante do São Paulo, no Allianz Parque



Logo após o Palmeiras golear o São Paulo e ficar com o título do Campeonato Paulista 2022, o goleiro Weverton concedeu entrevista para a conta do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF) e respondeu Hernanes, ídolo são-paulino que chegou a dizer que o Tricolor era bicampeão estadual. “Alô, Hernanes, meu querido. Eu não sou de mandar recado para ninguém, mas você é um jogador de futebol e sabe que tudo se resolve dentro de campo, não fora dele. Então, mais uma vez parabéns a todos jogadores do Palmeiras”, disse o arqueiro palmeirense.

Na última quinta-feira, 31, logo após o São Paulo vencer o Palmeiras na primeira final do Estadual, Hernanes cometeu uma gafe ao parabenizar o Tricolor pelo bicampeonato do Paulistão. “Coisa linda! É Tricolor nessa p****! Parabéns pelo bi paulista ao São Paulo, todos os atletas e funcionários. Bom demais ver o Rogério ganhando com o Tricolor”, escreveu o Profeta na ocasião. Após alguns minutos, ao ser alertado do equívoco, o jogador de 36 anos se corrigiu. “Opa… Não foi ato profético, não. Foi vacilo mesmo. [Dá um] Desconto pra mim, galera. Estou acompanhando de longe e a vontade de ver meu amigo Rogério ganhando com o meu São Paulo é tão grande que me esqueci do segundo jogo”, disse o ídolo da torcida são-paulina.