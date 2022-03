Hernanes se corrige após parabenizar São Paulo pelo ‘bi paulista’: ‘Não foi ato profético’

O meio-campista exaltou a festa da torcida na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1 e enalteceu o trabalho de Rogério Ceni, mas acabou esquecendo do segundo duelo diante do Palmeiras, marcado para o próximo domingo, 3

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Hernanes lamenta chance perdida durante a partida entre São Paulo e Talleres



Ídolo do São Paulo e atualmente sem clube, Hernanes cometeu uma gafe nesta quinta-feira, 31, ao parabenizar o Tricolor pelo “bicampeonato do Paulista”. Através das redes sociais, o meio-campista exaltou a festa da torcida na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1 e enalteceu o trabalho de Rogério Ceni, mas acabou esquecendo do segundo duelo, marcado para o próximo domingo, 3, no Allianz Parque. “Coisa linda! É Tricolor nessa p****! Parabéns pelo bi paulista ao São Paulo, todos os atletas e funcionários. Bom demais ver o Rogério ganhando com o Tricolor”, escreveu o Profeta. Após alguns minutos, ao ser alertado do equívoco, o jogador de 36 anos se corrigiu.

“Opa… Não foi ato profético, não. Foi vacilo mesmo. [Dá um] Desconto pra mim, galera. Estou acompanhando de longe e a vontade de ver meu amigo Rogério ganhando com o meu São Paulo é tão grande que me esqueci do segundo jogo”, disse o ídolo da torcida são-paulina. Na temporada passada, Hernanes fez parte do time que ganhou o Paulistão sob o comando do treinador argentino Hernán Crespo. Sem espaço na equipe, no entanto, ele rescindiu seu contrato e fechou com o Sport até o fim do Campeonato Brasileiro – o Leão acabou sendo rebaixado para a Série B. Desempregado desde o começo de 2022, o Profeta retornou para a Itália, onde morou por anos enquanto defendia Lazio, Inter de Milão e Juventus. Recentemente, ele admitiu que está pensando na aposentadoria. “Para ser sincero, acho que só se realmente acontecer uma situação bem diferente e motivante que eu continuarei. Estou mais para parar do que para continuar”, comentou, em entrevista ao podcast “Legal!”.

