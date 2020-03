Weverton volta a treinar após morte da mãe e reforça Palmeiras no sábado

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Weverton é goleiro do Palmeiras



Um dia após a morte de sua mãe, o goleiro Weverton voltou a treinar nesta sexta-feira e se colocou à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para enfrentar a Ferroviária no Allianz Parque, neste sábado, pela 9ª rodada do Paulistão.

“Já estou aqui hoje voltando às minhas atividades normais. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade e a todos vocês, que tiraram um pouquinho do tempo para mandar mensagens de apoio e carinho isso nos fortaleceu a mim e a minha família”, disse o goleiro, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Josefa Pereira, mãe do goleiro, faleceu nesta quinta. Weverton foi liberado das atividades para acompanhar o funeral. Ao mesmo tempo, torcedores do Palmeiras passaram a postar mensagens nas redes sociais com a hashtag #ForçaWeverton.

“É um momento difícil. Mas, com a ajuda de vocês e da minha família, a gente vai continuar com a vida normal. Continuar fazendo o que minha mãe amava me ver fazendo, que é jogar futebol. Mais do nunca minha missão continuará sendo essa. E com certeza com um pouquinho mais de força e energia para continuar a dar alegria para ela”, declarou.

Também nesta sexta, o goleiro recebeu uma boa notícia. Ele foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele deve ser o reserva imediato de Ederson nas partidas contra a Bolívia e o Peru. Ivan foi o terceiro goleiro chamado por Tite – Alisson está machucado.

*Com informações do Estadão Conteúdo