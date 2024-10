Zagueiro Vitor Reis do Palmeiras atrai interesse de grandes clubes europeus

Jogador renovou seu contrato em agosto, que agora se estende até dezembro de 2028, e conta com uma cláusula de rescisão estipulada em 100 milhões de euros

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Ele fez sua estreia no time principal em 2024 e já conquistou diversos títulos nas divisões de base



O zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, está atraindo a atenção de grandes clubes europeus, incluindo Real Madrid, Barcelona e três importantes equipes da Premier League. O Palmeiras, que já viu saídas significativas de jovens talentos como Endrick e Estêvão, pode estar prestes a negociar mais uma de suas promessas. De acordo com informações do site The Athletic, além do Real Madrid e do Chelsea, Arsenal e Liverpool também estão interessados em Vitor Reis. O jogador renovou seu contrato em agosto, que agora se estende até dezembro de 2028, e conta com uma cláusula de rescisão estipulada em 100 milhões de euros.

Tanto Arsenal quanto Real Madrid já demonstraram interesse em saber sobre a situação do atleta junto ao Palmeiras, embora ainda não haja um valor definido para sua transferência. A diretoria do clube paulista tem a intenção de manter Vitor na equipe até pelo menos após o Mundial de Clubes de 2025. Natural de São José dos Campos, Vitor Reis ingressou nas categorias de base do Palmeiras aos 10 anos.

Ele fez sua estreia no time principal em 2024 e já conquistou diversos títulos nas divisões de base. Além disso, foi convocado 13 vezes para a seleção brasileira sub-17, onde teve a honra de ser capitão durante o Mundial de 2023.

